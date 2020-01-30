Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 30 января в Алматы встречи премьер-министра Беларуси с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Сергей Румас проинформировал своего коллегу, что белорусское правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения.

Накануне Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита Лукашенко в Казахстан.