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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ КОНЦЕРНА "БЕЛНЕФТЕХИМ" НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ПОСЕТИТ КАЗАХСТАН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ
11:47 31.01.2020
Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 30 января в Алматы встречи премьер-министра Беларуси с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Сергей Румас проинформировал своего коллегу, что белорусское правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения.
Накануне Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита Лукашенко в Казахстан.
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