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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ В КАЗАХСТАНЕ СЧИТАЮТ ОДНОЙ ИЗ ПРОДВИНУТЫХ СТРАН В IT-СФЕРЕ
10:40 31.01.2020

В Казахстане считают Беларусь одной из продвинутых стран в IT-сфере. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время встречи 30 января в Алматы с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

"Мы считаем, что Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере", - заявил Аскар Мамин в ходе переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30-31 января находится с рабочим визитом в Казахстане. Глава белорусского правительства 31 января в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики".

"Мы ознакомились с развитием цифровизации в Беларуси. Еще раз признаем те успехи, которые достигнуты страной. Уверен, что ваше участие в форуме будет очень полезным для всех его участников и для вас, - сказал премьер-министр Казахстана. - Мы всегда рады принимать вас в Казахстане. Мы рассматриваем Беларусь как близкого друга и партнера в интеграционных объединениях, в многостороннем и двустороннем формате".

Сергей Румас назвал форум "Цифровое будущее глобальной экономики" представительным и отметил рост числа его участников.

"Все страны имеют успехи в IT, кто-то в одной области, кто-то в другой. Очень важен обмен этими достижениями, чтобы мы видели, чувствовали, как движутся наши партнеры. Кроме того, у нас есть общая цифровая повестка нашей евразийской интеграции. Тоже очень важно, чтобы мы часть движения вперед переносили в цифровой плоскости уже на площадку нашей евразийской интеграции, - подчеркнул он. - Я также рад возможности обсудить наши двусторонние вопросы".
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