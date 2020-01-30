ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ХОЛДИНГ "БЕЛАВТОДОР" ГОТОВ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В МОЛДОВЕ
10:11 31.01.2020

Холдинг "Белавтодор" готов реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове, в ближайшее время соответствующие предложения будут направлены в правительство данной страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

Руководитель белорусского правительства подчеркнул, что двусторонние отношения Беларуси и Молдовы хорошо развиваются, растет товарооборот.

"Республика Молдова активно сегодня обновляется, строится инфраструктура. Беларуси есть, что предложить в этом отношении. Я думаю, мы сегодня обсудим вопрос о нашей компании "Белавтодор", которая является самой крупной государственной компанией, занимающейся строительством дорог", - сказал Сергей Румас.

Он добавил, что в ближайшее время Иону Кику будут направлены документы о том, что правительство Беларуси готово "поручиться за эту компанию и предложить хорошие финансовые условия, если "Белавтодор" получит генподряд на строительство дорог в Республике Молдова".

"В прошлый раз мы встречались в Лондоне, сейчас - в Алматы. То есть мы с вами встречаемся везде, где есть интересы наших стран, прежде всего экономические", - сказал Ион Кику. Он отметил, что частота встреч на таком уровне влияет на практическое внедрение договоренностей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30-31 января находится с визитом в Казахстане. Глава белорусского правительства 31 января в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики". У Сергея Румаса также запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3550 2.3600
USD 2.1380 2.1430
RUB 3.3750 3.3880
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1040
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 63.1500 63.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте