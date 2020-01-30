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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ "БЕЛАВТОДОР" ГОТОВ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В МОЛДОВЕ
10:11 31.01.2020
Холдинг "Белавтодор" готов реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове, в ближайшее время соответствующие предложения будут направлены в правительство данной страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.
Руководитель белорусского правительства подчеркнул, что двусторонние отношения Беларуси и Молдовы хорошо развиваются, растет товарооборот.
"Республика Молдова активно сегодня обновляется, строится инфраструктура. Беларуси есть, что предложить в этом отношении. Я думаю, мы сегодня обсудим вопрос о нашей компании "Белавтодор", которая является самой крупной государственной компанией, занимающейся строительством дорог", - сказал Сергей Румас.
Он добавил, что в ближайшее время Иону Кику будут направлены документы о том, что правительство Беларуси готово "поручиться за эту компанию и предложить хорошие финансовые условия, если "Белавтодор" получит генподряд на строительство дорог в Республике Молдова".
"В прошлый раз мы встречались в Лондоне, сейчас - в Алматы. То есть мы с вами встречаемся везде, где есть интересы наших стран, прежде всего экономические", - сказал Ион Кику. Он отметил, что частота встреч на таком уровне влияет на практическое внедрение договоренностей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30-31 января находится с визитом в Казахстане. Глава белорусского правительства 31 января в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики". У Сергея Румаса также запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.
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