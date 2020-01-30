В 2019 году объем внешнеторгового оборота Беларуси с Узбекистаном составил 239,1 млн. долларов и вырос на 51,7% к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, объем экспорта белорусских товаров в Узбекистан составил 188,5 млн. долларов и увеличился на 65,8% по сравнению с 2018 годом.

Стоимостной объем импорта узбекских товаров составил 50,6 млн. долларов и вырос на 15,3%.

Беларусь и Узбекистан достигли в 2019 году наибольшего стоимостного объема взаимной торговли товарами за период независимости наших стран.

По сравнению с 2015 годом белорусско-узбекский внешнеторговый оборот увеличился практически в 3,7 раза.