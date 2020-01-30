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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБЪЕМ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА БЕЛАРУСИ С УЗБЕКИСТАНОМ В 2019 ГОДУ ВЫРОС НА 51,7%
09:13 31.01.2020
В 2019 году объем внешнеторгового оборота Беларуси с Узбекистаном составил 239,1 млн. долларов и вырос на 51,7% к уровню 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, объем экспорта белорусских товаров в Узбекистан составил 188,5 млн. долларов и увеличился на 65,8% по сравнению с 2018 годом.
Стоимостной объем импорта узбекских товаров составил 50,6 млн. долларов и вырос на 15,3%.
Беларусь и Узбекистан достигли в 2019 году наибольшего стоимостного объема взаимной торговли товарами за период независимости наших стран.
По сравнению с 2015 годом белорусско-узбекский внешнеторговый оборот увеличился практически в 3,7 раза.
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