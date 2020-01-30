ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОБЪЕМ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА БЕЛАРУСИ С УЗБЕКИСТАНОМ В 2019 ГОДУ ВЫРОС НА 51,7%
09:13 31.01.2020

В 2019 году объем внешнеторгового оборота Беларуси с Узбекистаном составил 239,1 млн. долларов и вырос на 51,7% к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, объем экспорта белорусских товаров в Узбекистан составил 188,5 млн. долларов и увеличился на 65,8% по сравнению с 2018 годом.

Стоимостной объем импорта узбекских товаров составил 50,6 млн. долларов и вырос на 15,3%.

Беларусь и Узбекистан достигли в 2019 году наибольшего стоимостного объема взаимной торговли товарами за период независимости наших стран.

По сравнению с 2015 годом белорусско-узбекский внешнеторговый оборот увеличился практически в 3,7 раза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3550 2.3600
USD 2.1380 2.1430
RUB 3.3750 3.3880
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1040
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 63.1500 63.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте