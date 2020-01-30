|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КАЗАХСТАНСКИМИ КОМПАНИЯМИ И БЕЛАЗОМ ВЕЛИК - ПОСОЛ
18:21 30.01.2020
Потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими горнодобывающими компаниями и БЕЛАЗом велик, и его необходимо активно использовать. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев, посещая 28 января Белорусский автомобильный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе встречи Аскар Бейсенбаев и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик отметили высокий уровень сложившихся торгово-экономических связей белорусского предприятия с партнерами из Казахстана.
В частности, БЕЛАЗ имеет договоренности о стратегическом партнерстве на длительную перспективу с компанией Eurasian Resources Group (ERG), тесные деловые взаимоотношения связывают белорусского производителя карьерной техники с ТОО «Богатырь Комир» и другими угледобывающими компаниями этой страны. Стороны также подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.
Прежде чем сесть за стол переговоров, казахстанских дипломатов ознакомили с производственными возможностями, выпускаемой продукцией и историей БЕЛАЗа.
Побывав в цехах предприятия, гости высоко оценили масштабы, технологичность производства и качество белорусской карьерной техники.
Казахстан является одним из ключевых стратегических партнеров Белорусского автомобильного завода. В настоящее время в Казахстане работает более 1 тысячи единиц карьерной и специальной техники «БЕЛАЗ». По оценке ученых, страна занимает 6-е место в мире по запасам природных ресурсов. Здесь разведано более 100 угольных месторождений, крупнейшими из которых является Экибастузское месторождение, отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, и Карагандинский угольный бассейн с запасами свыше 50 миллиардов тонн коксующихся углей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
Курсы в банках
на 30.01.2020
Конвертация в банках
на 30.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте