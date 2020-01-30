Потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими горнодобывающими компаниями и БЕЛАЗом велик, и его необходимо активно использовать. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев, посещая 28 января Белорусский автомобильный завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе встречи Аскар Бейсенбаев и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик отметили высокий уровень сложившихся торгово-экономических связей белорусского предприятия с партнерами из Казахстана.

В частности, БЕЛАЗ имеет договоренности о стратегическом партнерстве на длительную перспективу с компанией Eurasian Resources Group (ERG), тесные деловые взаимоотношения связывают белорусского производителя карьерной техники с ТОО «Богатырь Комир» и другими угледобывающими компаниями этой страны. Стороны также подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Прежде чем сесть за стол переговоров, казахстанских дипломатов ознакомили с производственными возможностями, выпускаемой продукцией и историей БЕЛАЗа.

Побывав в цехах предприятия, гости высоко оценили масштабы, технологичность производства и качество белорусской карьерной техники.

Казахстан является одним из ключевых стратегических партнеров Белорусского автомобильного завода. В настоящее время в Казахстане работает более 1 тысячи единиц карьерной и специальной техники «БЕЛАЗ». По оценке ученых, страна занимает 6-е место в мире по запасам природных ресурсов. Здесь разведано более 100 угольных месторождений, крупнейшими из которых является Экибастузское месторождение, отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, и Карагандинский угольный бассейн с запасами свыше 50 миллиардов тонн коксующихся углей.