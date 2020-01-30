ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КАЗАХСТАНСКИМИ КОМПАНИЯМИ И БЕЛАЗОМ ВЕЛИК - ПОСОЛ
18:21 30.01.2020

Потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими горнодобывающими компаниями и БЕЛАЗом велик, и его необходимо активно использовать. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев, посещая 28 января Белорусский автомобильный завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе встречи Аскар Бейсенбаев и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик отметили высокий уровень сложившихся торгово-экономических связей белорусского предприятия с партнерами из Казахстана.

В частности, БЕЛАЗ имеет договоренности о стратегическом партнерстве на длительную перспективу с компанией Eurasian Resources Group (ERG), тесные деловые взаимоотношения связывают белорусского производителя карьерной техники с ТОО «Богатырь Комир» и другими угледобывающими компаниями этой страны. Стороны также подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Прежде чем сесть за стол переговоров, казахстанских дипломатов ознакомили с производственными возможностями, выпускаемой продукцией и историей БЕЛАЗа.

Побывав в цехах предприятия, гости высоко оценили масштабы, технологичность производства и качество белорусской карьерной техники.

Казахстан является одним из ключевых стратегических партнеров Белорусского автомобильного завода. В настоящее время в Казахстане работает более 1 тысячи единиц карьерной и специальной техники «БЕЛАЗ». По оценке ученых, страна занимает 6-е место в мире по запасам природных ресурсов. Здесь разведано более 100 угольных месторождений, крупнейшими из которых является Экибастузское месторождение, отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, и Карагандинский угольный бассейн с запасами свыше 50 миллиардов тонн коксующихся углей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1360 2.1390
RUB 3.3860 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 69.3000 69.6000
USD/RUB 62.9500 63.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте