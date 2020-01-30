Долгосрочные приоритеты устойчивого развития Беларуси обсудили на круглом столе, который прошел 29 января в Минске.

Как отметила постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий, Беларусь продемонстрировала приверженность концепции устойчивого развития. Республика существенно выделяется на глобальном и региональном уровне принятием ЦУР в национальном контексте, созданием национальных институтов для координации политики устойчивого развития, развитием локализованных ЦУР и созданием статистической базы для мониторинга ЦУР.

В 2019 году Беларусь сохранила положительную динамику и в других рейтингах, подняв свои позиции с точки зрения свободы в сети, процветания, предупреждения преступности, социального прогресса.

Более 20 международных партнеров, включая ЕС, ГЭФ, РФ, США, Великобританию, другие страны, частные компании, международные фонды, и т.д. уже обеспечили 53 млн долларов США на программы, реализуемые системой ООН в Беларуси.

В сотрудничестве с Национальным координатором по ЦУР организации системы ООН, особенно ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, объединились в поддержке проекта по ЦУР, который является моделью совместного программирования и работы по ЦУР для других стран.

Иоанна Казана-Вишневецкий заявила о переориентации программ и разработке новой Рамочной программы сотрудничества в Беларуси на период 2021-2025 гг.

В свою очередь национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щёткина подчеркнула необходимость более активного привлечения населения к достижению ЦУР.

«Нужно мобилизовать всех и везде. Это должна быть широкомасштабная работа. Еще далеко не все в обществе знают, что такое ЦУР, и это предстоит исправить», - сказала она.

По ее мнению, особо важными являются вопросы демографии, развития "зеленой" экономики и бизнес-инициатив, решения гендерных проблем.

На мероприятии также состоялась презентация исследования «Особенности восприятия и продвижения Целей устойчивого развития в Беларуси», которое проводилось ООН в Беларуси при содействии компании SATIO.

Отметим, что 22 января 2020 года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в рамках сессии Генассамблеи ООН объявил о начале Десятилетия действий по достижению Целей устойчивого развития. Десятилетие действий дает возможность отреагировать на проблемы, выправить курс и реализовать дорожную карту ЦУР. Для этого правительства должны еще более тесно работать с представителями гражданского общества и частного сектора.