ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МИНСКЕ
17:28 30.01.2020

Долгосрочные приоритеты устойчивого развития Беларуси обсудили на круглом столе, который прошел 29 января в Минске.

Как отметила постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий, Беларусь продемонстрировала приверженность концепции устойчивого развития. Республика существенно выделяется на глобальном и региональном уровне принятием ЦУР в национальном контексте, созданием национальных институтов для координации политики устойчивого развития, развитием локализованных ЦУР и созданием статистической базы для мониторинга ЦУР.

В 2019 году Беларусь сохранила положительную динамику и в других рейтингах, подняв свои позиции с точки зрения свободы в сети, процветания, предупреждения преступности, социального прогресса.

Более 20 международных партнеров, включая ЕС, ГЭФ, РФ, США, Великобританию, другие страны, частные компании, международные фонды, и т.д. уже обеспечили 53 млн долларов США на программы, реализуемые системой ООН в Беларуси.

В сотрудничестве с Национальным координатором по ЦУР организации системы ООН, особенно ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, объединились в поддержке проекта по ЦУР, который является моделью совместного программирования и работы по ЦУР для других стран.

Иоанна Казана-Вишневецкий заявила о переориентации программ и разработке новой Рамочной программы сотрудничества в Беларуси на период 2021-2025 гг.

В свою очередь национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щёткина подчеркнула необходимость более активного привлечения населения к достижению ЦУР.

«Нужно мобилизовать всех и везде. Это должна быть широкомасштабная работа. Еще далеко не все в обществе знают, что такое ЦУР, и это предстоит исправить», - сказала она.

По ее мнению, особо важными являются вопросы демографии, развития "зеленой" экономики и бизнес-инициатив, решения гендерных проблем.

На мероприятии также состоялась презентация исследования «Особенности восприятия и продвижения Целей устойчивого развития в Беларуси», которое проводилось ООН в Беларуси при содействии компании SATIO.

Отметим, что 22 января 2020 года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в рамках сессии Генассамблеи ООН объявил о начале Десятилетия действий по достижению Целей устойчивого развития. Десятилетие действий дает возможность отреагировать на проблемы, выправить курс и реализовать дорожную карту ЦУР. Для этого правительства должны еще более тесно работать с представителями гражданского общества и частного сектора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1360 2.1390
RUB 3.3860 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 69.3000 69.6000
USD/RUB 62.9500 63.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте