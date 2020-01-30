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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РУМЫНИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
16:22 30.01.2020

Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич и министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Костел Алексе обсудили сотрудничество в области охраны и использования природных ресурсов, включая обмен опытом в сфере противопожарной защиты и восстановления лесов, звероводства и семеноводства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 29 января встрече также рассмотрены вопросы организации на базе Республиканского центра экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси курсов повышения квалификации для румынских специалистов.

Отдельное внимание собеседники уделили возможностям расширения поставок в Румынию продукции белорусской лесной и деревообрабатывающей промышленности, включая выход на румынский рынок техники для лесного хозяйства ОАО «Амкодор».

Отмечена целесообразность проведения ряда мероприятий по реализации совместных проектов в сфере охотничьего хозяйства.
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