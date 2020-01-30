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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО И ГОРИЗОНТЫ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
14:50 30.01.2020
Институт философии Национальной академии наук Беларуси, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша, Институт философии РАН при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси, Делового и культурного комплекса посольства Республики Беларусь в РФ проводят 6-7 февраля 2020 г. в Москве совместную белорусско-российскую научно-практическую конференцию «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в рамках заявленной конференции планируется обсудить результаты совместных научных проектов РФФИ и БРФФИ, которые в течение ряда лет выполнялись на базе Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и Института философии НАН Беларуси. В фокусе внимания конференции – анализ результатов, рисков и перспектив развития цифрового общества и экономики Союзного государства Беларусь – Россия с позиции междисциплинарного синтеза знания, формирующегося на стыке философии, математики, информатики, экономики, педагогики и других наук.
В ходе работы конференции планируется обсуждение широкого круга трансдисциплинарных проблем: экономика цифрового мира, блокчейн-технологии, образовательная робототехника, искусство новой эпохи, стратегии управления рисками цифровой реальности, социально-экономические и антропологические последствия имплементации цифровых технологий, транспортные системы, ставшие возможными в компьютерной реальности и т.п.
К участию в работе конференции приглашены ученые, преподаватели вузов, докторанты и аспиранты, заинтересованные в изучении и решении анонсированного проблемного поля конференции.
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