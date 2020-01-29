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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК НОВЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП
11:21 30.01.2020
Посол Беларуси в Азербайджанской Республике Геннадий Ахрамович и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудили возможность расширения взаимных поставок новых товарных групп.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 29 января встрече стороны также рассмотрели варианты развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования.
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