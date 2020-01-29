МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК НОВЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП

11:21 30.01.2020 Посол Беларуси в Азербайджанской Республике Геннадий Ахрамович и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудили возможность расширения взаимных поставок новых товарных групп. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 29 января встрече стороны также рассмотрели варианты развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования.