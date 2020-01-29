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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ ФАО 30 ЯНВАРЯ ВСТРЕТЯТСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА БЕЛГИПРОЗЕМА
10:23 30.01.2020
30 января состоится встреча экспертов миссии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Вилиами Фокава (эксперт по растениеводству и защите растений регионального отделения ФАО по Европе и Центральной Азии), Эсе Аксой (международный консультант) с руководителями и работниками республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, эксперты ФАО посещают Беларусь в рамках проекта «Укрепление потенциала по оценке инвентаризации деградации земель, восстановлению деградированных земель».
Основная цель проекта – оказать поддержку Беларуси в рамках Стратегии осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (КБО ООН), Национального плана действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016-2020 годы, и укрепить ее национальный, институциональный, технический и информационный потенциал в направлении совершенствования системы инвентаризации подверженных деградации земель с учетом биофизических и социально-экономических показателей.
В рамках визита эксперты миссии ФАО, национальный консультант Надежда Чешко и административный ассистент ФАО Ольга Слепцова также посетят министерства сельского хозяйства и продовольствия, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также государственные организации – Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Бел НИЦ «Экология», Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (БЕЛГИДРОМЕТ), Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт почвоведения и агрохимии» Национальной академии наук Беларуси и Белорусское общественное объединение «Экологическая инициатива».
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