МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША ПОДПИСАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СОХРАННОСТИ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ

09:09 30.01.2020 В н.п. Беловежа (Польша) 27-28 января состоялось седьмое заседание белорусско-польской рабочей группы по трансграничному объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща». Оно прошло под председательством заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александра Корбута и заместителя министра климата Польши Малгожаты Голинской. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в ходе заседания стороны подписали совместный отчет о состоянии сохранности трансграничного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща». Восьмое заседание рабочей группы состоится в Беларуси в январе 2021 года.