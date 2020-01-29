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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША ПОДПИСАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СОХРАННОСТИ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ
09:09 30.01.2020
В н.п. Беловежа (Польша) 27-28 января состоялось седьмое заседание белорусско-польской рабочей группы по трансграничному объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща».
Оно прошло под председательством заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александра Корбута и заместителя министра климата Польши Малгожаты Голинской.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в ходе заседания стороны подписали совместный отчет о состоянии сохранности трансграничного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща».
Восьмое заседание рабочей группы состоится в Беларуси в январе 2021 года.
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