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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО УПОЛНОМОЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО НА ПЕРЕГОВОРЫ С КАЗАХСТАНОМ ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ
18:10 29.01.2020
Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время его официального визита в Казахстан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику.
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