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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЛКОВЫСК И ПОЛЬСКИЙ МИХАЛОВО РЕАЛИЗУЮТ ТРИ ПРОГРАММЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
17:54 29.01.2020
Власти Михалово активно сотрудничают с белорусскими городами. В последние месяцы много раз встречались с представителями города-партнера Волковыска и решили подготовить три проекта в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина».
В рамках проектов предусматривается ряд инициатив, семинаров, совместных предприятий и прежде всего развитие трансграничного сотрудничества, сообщает volkovysk.by.
Совместная подготовка проектов стала ценным опытом и возможностью выстроить новые, более прямые отношения между обеими сторонами. Существует высокая вероятность того, что некоторые идеи будут реализованы независимо от того, удастся ли проектам получить финансирование. Например, квест-комната в молодежном центре.
«Мы представили три проекта. Конечно, трудно ожидать, что все получат финансирование. В этом наборе для микропроектов, вероятно, будет рекордное количество поданных заявок. Кроме того, необходимо учитывать, что это наша первая совместная попытка с Волковыском. Тем не менее, мы говорили и работали настолько хорошо, что пришли к выводу, что сделаем все, чтобы реализовать некоторые действия, запланированные в этих приложениях, даже при отсутствии финансирования. Есть желание сотрудничать и развивать эти контакты. Я даже думаю, что выход на новый уровень в наших отношениях - самое большое преимущество этих проектов. Независимо от результатов этого конкурса, перед нами открываются совершенно новые перспективы. Я думаю, что это скоро будет видно», - рассказал заместитель бургомистра Михалово Конрад Сикора.
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