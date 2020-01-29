Посол Беларуси в России Владимир Семашко 28 января принял участие в мероприятии Ассоциации европейского бизнеса «Республика Беларусь: Новые инвестиционные возможности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, члены ассоциации, объединяющей более 500 компаний из 50 стран, ознакомились с презентацией Индустриального парка «Великий камень» и обзором перспективных направлений инвестиционного сотрудничества с Беларусью.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что «Беларусь как открытая экономика торгует более чем со 190 странами мира и занимает достойную нишу по многим товарным позициям и рынкам: около трети мирового рынка калийных удобрений, средне- и крупнотоннажных карьерных самосвалов, а по маслу, сыру, сухому молоку — входит в пятерку мировых производителей».

Посол рассказал о достижениях Беларуси в традиционных отраслях — машиностроении, радиоэлектронике, приборостроении, нефтехимии, металлургии и сельском хозяйстве, а также в таких перспективных сферах как информационно-коммуникационные технологии, микроэлектроника, фармацевтика, био и нанотехнологии.

«Одним из приоритетных для нас направлений стал IT-сектор. Белорусский Парк высоких технологий является сегодня одним из крупнейших IT-кластеров в Европе с годовым экспортом почти полтора миллиарда долларов, - отметил Владимир Семашко. - В ближайшее время в Беларуси будет сформирован еще один крупный инновационный кластер уже в сфере нано и биотехнологий — «Белбиоград».

По словам посла, «сегодня Беларусь является перспективной инвестиционной площадкой для построения и развития бизнеса. В стране создана эффективная система поддержки и сопровождения инвесторов. Проведена комплексная работа по улучшению инвестиционного законодательства. Сегодня практически вся территория Беларуси представляет собой совокупность успешно функционирующих различных преференциальных режимов».

Первый заместитель главы Администрации индустриального парка «Великий камень» Игорь Лещенок провел презентацию перспективных направлений развития Парка, условий ведения бизнеса и преференциальных режимов для иностранных инвесторов.

Он отметил, что сегодня ИП «Великий камень» — это уже почти 60 резидентов из 16 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, России, Австрии, Германии, Израиля, Канады, США, Швейцарии, ОАЭ с плановым объемом инвестиций в высокотехнологичных секторах экономики в размере более $1,2 млрд. Количество рабочих мест — более 5500. Резидентам парка гарантированы беспрецедентные льготы и преференции, не имеющие аналогов в ЕАЭС, ЕС и Азии. 18 компаний уже приступили к выпуску в Парке продукции (оказанию услуг).

О возможностях для иностранных компаний, действующих правовых режимах и условиях ведения бизнеса в ИП «Великий камень» рассказала старший юрист ООО «Ревера Консалтинг Групп» Ольга Полозова.

Заместитель начальника отдела по сопровождению инвесторов Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси Александр Конончук представил подробную информацию об инвестиционном климате, условиях и перспективных направлениях ведения бизнеса в Беларуси.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам взаимовыгодного сотрудничества. Возможности реализации двусторонних проектов с белорусскими предприятиями вызвали большой интерес участников мероприятия.

Презентацию посетили около 40 участников Ассоциации, представляющих деловые круги, консалтинговые компании, финансовые учреждения России, США, стран СНГ, ЕС, Юго-Восточной Азии, а также представители международных организаций.