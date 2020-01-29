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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ОСЛО БЕЛАРУСЬ И НОРВЕГИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ РАЗРАБОТАТЬ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА И РЕАДМИССИИ
14:22 29.01.2020

В рамках визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Королевство Норвегия 28 января в Осло состоялся очередной раунд белорусско-норвежских межмидовских консультаций.

Норвежскую делегацию на переговорах возглавил государственный секретарь Министерства иностранных дел Аудун Халворсен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на консультациях продолжен диалог по актуальным вопросам белорусско-норвежских отношений, включая состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, формирования договорно-правовой базы, взаимодействия в международных организациях, в первую очередь в ОБСЕ и ООН.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы региональной повестки дня и международной безопасности, развития отношений с Европейским союзом, Советом Европы, третьими странами.

Отмечена значительная активизация белорусско-норвежского взаимодействия в последние годы, в том числе в области торговли. Стороны констатировали взаимовыгодный и сбалансированный характер товарооборота, подчеркнули намерение совместными усилиями решать возникающие проблемы, а также использовать открывающиеся возможности для расширения сотрудничества.

С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности.

Накануне консультаций О. Кравченко выступил на белорусско-норвежском бизнес-завтраке. Основной темой мероприятия, организованного при содействии компании IBA Group, стал экспорт белорусских ИТ-услуг в Норвегию. Во встрече приняли участие около 50 представителей деловых кругов Норвегии, включая руководство Норвежского инвестиционного фонда для Северо-Запада России и Восточной Европы.

В присутствии заместителя главы МИД и послов двух стран состоялась церемония подписания протокола о сотрудничестве между Белорусской национальной биотехнологической корпорацией и норвежской компанией Nordic Molecule Group AS в области производства и реализации комбикормов для рыб и иной биотехнологической продукции.
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