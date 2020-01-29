По поручению Александра Лукашенко Беларусь окажет гуманитарную помощь Китайской Народной Республике в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЧС Беларуси, 28 января вечером на аэродроме в Мачулищах состоялась загрузка военно-транспортного самолета Ил-76 министерства обороны, которую выполнили спасатели и курсанты УГЗ МЧС. В состав груза для помощи китайской стороне вошли товары медицинского назначения. Формирование, доставку, сопровождение и передачу груза обеспечивают работники МЧС.

Белорусские спасатели имеют большой опыт формирования гуманитарных грузов и доставки его различным видом транспорта. За последние годы МЧС Беларуси отправило десятки тонн продуктов питания, одежды, мебели, лекарств, бытовой техники в Сирию, Украину, Вьетнам, Россию, Эквадор и другие страны. МЧС Беларуси в четвертый раз направляет гуманитарную помощь Китаю.