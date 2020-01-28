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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЕС НА БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ СМАРТ-ИНДУСТРИИ
11:50 29.01.2020
Заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь и глава делегации ЕС в Республике Беларусь Беренд де Гроот обсудили перспективы сотрудничества в целях развития инноваций и предпринимательства в сфере высшего образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на состоявшейся 27 января встрече в министерстве стороны, в частности, обсудили возможность создания при содействии Европейского союза демонстрационных центров развития смарт-индустрии на базе региональных университетов Беларуси.
По итогам мероприятия достигнута договоренность о принципиальной возможности реализации проекта, предусматривающего создание ряда таких демонстрационных центров на базе университетов Витебской, Гомельской и Могилевской области, начиная с 2021 года. Стороны условились продолжить работу по данной тематике.
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