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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ БЕЛАРУСИ В МОНГОЛИЮ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7%
10:22 29.01.2020

В 2019 году в сообщении Беларусь-Монголия перевезено более 50 тыс. тонн грузов, по сравнению с 2018 годом рост объемов грузовых перевозок составил 7%. Такая информация прозвучала во время встречи 27 января начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова и главы АО «Улан-Баторская железная дорога» Дамдинсурэнгийна Жигжиднямаа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, сотрудничество Беларуси и Монголии в области железнодорожного транспорта развивается поступательно. С 2002 года по маршруту Брест – Улан-Батор курсирует контейнерный поезд «Монгольский вектор», с 2005 года маршрут поезда продлен до Китая. Перспективным представляется дальнейшее развитие контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа транзитом через Монголию и Беларусь. В 2019 году перевезено более 13 тыс. контейнеров в ДФЭ. Имеются возможности для кратного увеличения объемов контейнерных перевозок.

Владимир Морозов высказал пожелание активнее работать по этому направлению монгольской стороне с Китайскими железными дорогами. При этом подчеркнул, что существующая на Белорусской железной дороге инфраструктура, резервы ее пропускной способности, а также технология работы позволяют обеспечить значительный рост контейнерных перевозок.

Начальник АО «Улан-Баторская железная дорога» Дамдинсурэнгийн Жигжиднямаа рассказал о перспективах развития Монгольской железной дороги, подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества с БЖД в части обмена опытом по развитию железнодорожной инфраструктуры, ремонтной базы, обновления парка подвижного состава, а также обучения кадров.

Программой визита делегации Министерства развития дорог и транспорта Монголии предусмотрено посещение ряда объектов инфраструктуры, включая объекты Белорусской железной дороги. Так, 27 января монгольские коллеги посетили терминал Колядичи государственного предприятия «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги.

29 января они ознакомятся с работой Брестского железнодорожного узла: посетят вокзал станции Брест-Центральный, зал таможенного досмотра и приграничного контроля, а также побывают на контейнерной площадке станции Брест-Северный.

Как уже сообщилось, 27 января Беларусь и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан. Меморандум направлен на дальнейшее развитие взаимодействия двух ведомств, в том числе сотрудничество Беларуси и Монголии в области железнодорожного транспорта, развитие железнодорожного транзита по маршруту Азия-Европа, разработку логистических проектов.
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