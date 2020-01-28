В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике, вызванной вспышкой коронавируса, а также в целях предупреждения заражения данным вирусом Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от туристических поездок в Китай в ближайшее время. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Владимир Караник.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, во вторник, 28 января, в министерстве также состоялось совещание с представителями ГПК, Минтранса, служб аэропорта и «Белавиа».

По словам министра, «есть полное понимание о плане совместных действий».

На сегодня приняты дополнительные меры для защиты территории Беларуси от завоза вируса. В аэропорту уже налажен двойной контроль. Сотрудники медицинской службы работают у борта самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции. В случае выявления симптомов такие пассажиры будут переданы медицинской службе. Для них отдельно будет проведено оформление паспортов и таможенные процедуры.

Второй этап выявления признаков инфекции - в зале прилета. Отметим, что 2019-nCoV обладает низкой контагиозностью и заразиться им непросто. Однако длительное пребывание в зоне риска увеличивает возможность заражения.

В КНР завершается празднование Нового года. В Беларусь будут возвращаться китайские студенты и рабочие, а также белорусы, которые находились в Китае во время праздников. В настоящее время специалисты уточняют списки. В Национальном аэропорту Минск пассажирам предложат дополнительно пройти лабораторный контроль. Пункт лабораторного контроля в аэропорту уже подготовлен. Звучат объявления на русском и китайском языках о группах пассажиров, которым Минздрав и посольство Китая в Беларуси настоятельно рекомендуют пройти лабораторную диагностику. Остальные также смогут провериться - тест бесплатный.

Проверку биоматериалов заболевших с подозрением на коронавирус из регионов доставляют в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Результаты обычно бывают готовы в течение 4-12 часов. При необходимости с пассажиром свяжутся и поместят под медицинское наблюдение.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ. Для этого в Беларуси имеются все необходимые реактивы.

По словам Владимира Караника, нужно отдать должное китайской стороне: жителей неблагоприятных с точки зрения эпидситуации районов перед выездом из страны помещают в карантин. Инкубационный период составляет 14 дней, столько же длится и наблюдение.

«Это минимизирует риск распространения инфекции за пределы страны», - отметил министр.

На сегодняшний момент случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано. При этом уже прошли лабораторную диагностику на наличие нового китайского коронавируса несколько десятков человек. Ни у кого он не выявлен, чаще всего медики сталкиваются с гриппом А и В. Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме. Это касается не только Национального аэропорта Минск, но и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси.

Минздрав работает в тесном контакте с коллегами из сопредельных стран. Так, накануне проводилось совещание на уровне представителей министерств здравоохранения стран СНГ. Во вторник министр встречался с послом Китая в Беларуси. Налажен четкий обмен информацией по всем каналам. Со стороны КНР принимаются достаточно активные меры по недопущению распространения вируса за пределы страны.

В связи с ситуацией с коронавирусом 2019-nCoV белорусские вузы на две недели продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам. Каникулы у китайских студентов начались в конце января и должны были закончиться в начале февраля. Для студентов из КНР составят индивидуальные графики, чтобы не возникло пробелов в обучении.

По данным Минобразования, в вузах Беларуси обучаются около 4 тыс. китайских студентов, больше всего их в БГУ - 1,4 тыс. человек. Для китайских студентов, которые будут возвращаться после каникул в Беларусь, организуют медицинское наблюдение.

По последним данным, в Китае зарегистрировано свыше 4,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 100 человек. Заболевшие выявлены еще в 14 странах, за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Новый коронавирус — новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей. Вспышку инфекции в Китайской Народной Республике вызвал коронавирус 2019-nCoV.

Единичные завозные случаи зарегистрированы в Гонконге, Макао, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Японии, Австралии, Франции, США, Канаде, Германии. Сообщается, что большинство заболевших до этого посещали Ухань.

Первые случаи заболевания были связаны с пребыванием на рынке морепродуктов в гроде Ухань, на котором также осуществлялась торговля некоторыми видами животных, птиц и рептилий, которые предположительно могли явиться источником инфекции для населения. От человека к человеку инфекция передается воздушно-капельным путем.

Основные симптомы – повышение температуры тела, кашель, одышка, общее недомогание.

Вакцины от инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в настоящий момент не существует.