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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ И ЕГИПЕТСКАЯ КОМПАНИЯ ECARD ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА
18:36 28.01.2020
Доктор Мостафа Хадхуд, генерал-майор, председатель совета директоров компании ECARD – ведущего египетского дистрибьютора техники для сельского хозяйства 22 января посетил «Бобруйскагромаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе посещения предприятия Мостафа Хадхуд ознакомился с производственным потенциалом предприятия, используемым оборудованием, технологиями и образцами сельхозмашин, выпускаемых ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», востребованными на египетском рынке.
После ознакомления с предприятием состоялись переговоры с генеральным директором холдинга «Бобруйскагромаш» Надеждой Лазаревич.
Египетский гость высоко оценил производственные мощности завода и выразил высокую уверенность в перспективах успешной реализации совместных проектов по поставкам техники производства «Бобруйскагромаш» в Египет.
По итогам встречи стороны подписали программу совместной работы по продвижению техники производства предприятий холдинга «Бобруйскагромаш» («Дорожную карту»), в том числе определили модели и объемы первой поставки техники. Данные договоренности планируется закрепить в подписании контракта в феврале текущего года в рамках официального визита Александра Лукашенко в Египет.
Стороны также согласовали совместные действия по продвижению техники и участию в выставочных мероприятиях на территории Египта, в том числе в SAHARA-2020, крупнейшей выставке Северной Африки и Ближнего Востока.
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