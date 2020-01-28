Научный комитет по изучению Антарктики (SCAR) объявил получателей грантов для приглашенных ученых в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси. благодаря дополнительной поддержке Швейцарии и Индии в 2019 году были присуждены три гранта. Среди грантополучателей - заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси доктор технических наук, профессор Сергей Какарека.

В рамках гранта предусмотрено посещение Центра антарктических исследований Университета Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия. Визит направлен на создание коллаборационного потенциала для проведения исследований, непосредственно связанных с тематикой научных интересов и программ SCAR. Основная цель грантовой программы состоит в развитии долгосрочных связей и партнерских отношений, что должно послужить прогрессу в исследованиях Антарктики.