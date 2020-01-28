|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ BREXIT ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В ЛОНДОНЕ
15:02 28.01.2020
Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник 27 января встретился с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Конором Барнсом
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи обсужден весь спектр вопросов двусторонней повестки дня в области торговли и инвестиций. Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года.
Состоялся обмен мнениями по ряду конкретных совместных проектов промышленной кооперации, зеленых технологий, экологически чистого общественного и коммерческого транспорта. Рассмотрены вопросы взаимодействия в финансовой сфере, в области информационных технологий и ряде других отраслей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2020
Курсы в банках
на 28.01.2020
Конвертация в банках
на 28.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте