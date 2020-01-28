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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ BREXIT ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В ЛОНДОНЕ
15:02 28.01.2020

Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник 27 января встретился с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Конором Барнсом

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи обсужден весь спектр вопросов двусторонней повестки дня в области торговли и инвестиций. Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года.

Состоялся обмен мнениями по ряду конкретных совместных проектов промышленной кооперации, зеленых технологий, экологически чистого общественного и коммерческого транспорта. Рассмотрены вопросы взаимодействия в финансовой сфере, в области информационных технологий и ряде других отраслей.
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