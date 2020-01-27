Заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская приняла участие во втором совещании национальных координаторов региональной программы статистического сотрудничества «Статистика через Восточное партнерство» (STEP), которое прошло в Люксембурге 22-23 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белстате, на совещании были обсуждены актуальные вопросы развития статистической деятельности стран – участниц программы STEP, ход выполнения в 2019 году мероприятий, предусмотренных этой программой, план действий на 2020 год, приоритетные направления оказания технической помощи странам в рамках реализации программы STEP, а также новые форматы взаимодействия.

STEP – первая региональная программа сотрудничества, реализуемая в государствах – участниках Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). Проект направлен на развитие национальной статистической системы и ее гармонизацию с системами стран-партнеров в рамках Восточного партнерства, а также с европейскими стандартами. Программа STEP реализуется с 1 января 2019 г. (мероприятия технической помощи – с октября 2019 г.). Срок ее реализации рассчитан на 34 месяца.