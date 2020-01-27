В Минске 27 января состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Узбекистана.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, узбекскую – первый заместитель министра иностранных дел Илхомжон Неъматов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, на переговорах рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, легкой промышленности.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества в сферах культуры, образования и науки.

Кроме того, отмечено продуктивное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций.