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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ СТАЛА ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ МЕТРИЧЕСКОЙ КОНВЕНЦИИ
09:09 28.01.2020

Беларусь получила полноправное членство в Метрической конвенции и стала 62-й страной – полноправным членом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, соответствующее решение было принято 13 января 2020 года.

Ассоциированным членом Метрической конвенции наша страна являлась с 2003 г.

Присоединение к Метрической конвенции предусмотрено Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 260-З «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции для обеспечения международного единства и усовершенствования метрической системы» и Концепцией развития государственной метрологической службы Республики Беларусь до 2020 г.

Полноправное членство в Метрической конвенции открывает большие возможности для нашей метрологии и промышленности. Являясь полноправным членом Международной конвенции и активным участником Генеральной конференции по мерам и весам, Беларусь может участвовать в ключевых сличениях на самом высоком уровне и работать в технических комитетах Международного бюро мер и весов (BIPM).

Полноправное членство позволит Беларуси сличать свои эталоны с международными и на этой основе получать их международное признание, следовательно, и международное признание результатов измерений, выполняемых с помощью средств измерений, калиброванных и поверенных по национальным эталонам. Результаты измерений количества и качества сырья и продукции, параметров безопасности транспорта и окружающей среды строго учитываются при международном торгово-экономическом сотрудничестве.

Метрическая конвенция – международный договор, подписанный в 1875 г. в Париже семнадцатью странами. В настоящее время к Метрической конвенции присоединилось 62 государства в качестве полноправных членов и 40 государств – на правах ассоциированных членов.
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