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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОБУСОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
16:35 27.01.2020
Руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимир Неронский в ходе встречи руководства Ростовской области и города Ростова-на-Дону с дипломатическим корпусом выступил с инициативой провести тестовые испытания электробуса производства ОАО Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в Ростове-на-Дону.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, Владимир Неронский рассказал, что завод «Белкоммунмаш» — один из ведущих производителей наземного городского электрического транспорта на просторах СНГ. По его словам, именно белорусское предприятие первым в СНГ стало производить электробусы. Белорусские электробусы уже прошли тестовые испытания в Узбекистане, также был изготовлен и прошел испытания в Лондоне праворульный электробус.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поддержал предложение и заверил представителя Беларуси, что ближайшее время будет изучена возможность проведения тестовых испытаний белорусского электробуса в Ростове-на-Дону.
В мероприятии, которое состоялось в Торгово-промышленной палате Ростовской области, участвовали заместитель губернатора Ростовской области Алексей Изотов, заместитель министра экономического развития Ростовской области Александр Шапошников, заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Светлана Камбулова, президент Ростовской ТПП Николай Присяжнюк.
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