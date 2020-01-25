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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТУРЕЦКИЙ БИЗНЕС ИЗУЧАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСЬ
15:18 27.01.2020

В Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП) 24 января прошла встреча с делегацией бизнесменов из Турции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС с НАИП, во время встречи иностранная сторона выразила интерес к реализацией инвестиционных проектов в строительстве недвижимости, добыче полезных ископаемых, деревообработке. Также турецкие бизнесмены ознакомились с возможностями ведения бизнеса в Беларуси в рамках созданных преференциальных режимов.

НАИП рассказал про общие условия работы в специальных экономических зонах, а также представил инвестиционный климат страны. Кроме того, инвесторы смогли ознакомиться с пулом проектов, подготовленных НАИП, а также изучить функционал портала "Дорожная карта инвестора".

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество. НАИП окажет сопровождение инвестиционных проектов в случае начал их реализации.
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