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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЗ ПОСТАВИЛ ДОРОЖНУЮ ТЕХНИКУ В НОВГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
13:52 27.01.2020

Дилер ОАО «МАЗ» — компания «НВГ-Груп 24» января передала дорожную технику производства белорусского предприятия новгородскому ООО «Дорэксплуатация».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, руководитель ООО «Дорэксплуатация» Алексей Тутыкин и представитель компании «НВГ-Груп 24» Александр Балаян подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере поставок белорусской дорожной и коммунальной техники в российские регионы. По параметру «цена-качество» белорусские комбинированные дорожные машины являются более предпочтительными в сравнении с зарубежными аналогами.

Руководитель станции техобслуживания ООО «ТехноБалт» Константин Пелюшевский отметил возросший качественный уровень белорусских машин.

В самое ближайшее время белорусская техника приступит к реализации масштабных региональных проектов дорожного строительства в Новгородской области.
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