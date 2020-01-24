Дилер ОАО «МАЗ» — компания «НВГ-Груп 24» января передала дорожную технику производства белорусского предприятия новгородскому ООО «Дорэксплуатация».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, руководитель ООО «Дорэксплуатация» Алексей Тутыкин и представитель компании «НВГ-Груп 24» Александр Балаян подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере поставок белорусской дорожной и коммунальной техники в российские регионы. По параметру «цена-качество» белорусские комбинированные дорожные машины являются более предпочтительными в сравнении с зарубежными аналогами.

Руководитель станции техобслуживания ООО «ТехноБалт» Константин Пелюшевский отметил возросший качественный уровень белорусских машин.

В самое ближайшее время белорусская техника приступит к реализации масштабных региональных проектов дорожного строительства в Новгородской области.