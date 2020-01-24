В Международный день таможенника за значимый вклад в развитие таможенного администрирования 20 белорусских таможенников удостоены сертификатов Всемирной таможенной организации. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили Государственном таможенном комитете.

Таможенная служба Беларуси вошла в состав ВТамО в 1993 году. И сегодня белорусские таможенники по праву пользуются замечательной возможностью - применением международного опыта в своей практической деятельности благодаря постоянному взаимодействию с иностранными таможенными органами.

В 2019 году впервые в истории участия нашей страны во Всемирной таможенной организации Беларусь избрана от Европейского региона в состав Политической комиссии – одной из ключевых структур ВТамО.

Нахождение в составе Политической Комиссии, которая занимается подготовкой рекомендаций по наиболее важным вопросам Совету Всемирной таможенной организации и вырабатывает стратегию ее развития, безусловно, будет способствовать продвижению белорусских инициатив на международной арене.