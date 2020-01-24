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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛОРУССКОЙ ТАМОЖНИ УДОСТОЕНЫ СЕРТИФИКАТОВ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12:40 27.01.2020
В Международный день таможенника за значимый вклад в развитие таможенного администрирования 20 белорусских таможенников удостоены сертификатов Всемирной таможенной организации. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили Государственном таможенном комитете.
Таможенная служба Беларуси вошла в состав ВТамО в 1993 году. И сегодня белорусские таможенники по праву пользуются замечательной возможностью - применением международного опыта в своей практической деятельности благодаря постоянному взаимодействию с иностранными таможенными органами.
В 2019 году впервые в истории участия нашей страны во Всемирной таможенной организации Беларусь избрана от Европейского региона в состав Политической комиссии – одной из ключевых структур ВТамО.
Нахождение в составе Политической Комиссии, которая занимается подготовкой рекомендаций по наиболее важным вопросам Совету Всемирной таможенной организации и вырабатывает стратегию ее развития, безусловно, будет способствовать продвижению белорусских инициатив на международной арене.
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