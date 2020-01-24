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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК В АФГАНИСТАН БЕЛОРУССКОЙ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ С СЕРТИФИКАТОМ «ХАЛЯЛЬ» ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
11:30 27.01.2020
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялась встреча с представителями компаний АОЗТ «Агротехсервис» (Таджикистан) и JawadAfghanLtd (Афганистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на встрече обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Афганистаном в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в том числе организация поставок в Афганистан белорусской мясо-молочной продукции с сертификатом «Халяль», куриного мяса и кондитерских изделий.
Таджикскую компанию интересовали вопросы поставок белорусской агротехники на рынок не только Таджикистана, но и соседнего Афганистана.
Напомним, в 2019 году Афганистан стал одной из 12 новых стран, куда были налажены поставки белорусской сельскохозяйственной продукции. Всего география экспорта предприятий республики в минувшем году охватывает 99 стран.
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