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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК В АФГАНИСТАН БЕЛОРУССКОЙ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ С СЕРТИФИКАТОМ «ХАЛЯЛЬ» ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
11:30 27.01.2020

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялась встреча с представителями компаний АОЗТ «Агротехсервис» (Таджикистан) и JawadAfghanLtd (Афганистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на встрече обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Афганистаном в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в том числе организация поставок в Афганистан белорусской мясо-молочной продукции с сертификатом «Халяль», куриного мяса и кондитерских изделий.

Таджикскую компанию интересовали вопросы поставок белорусской агротехники на рынок не только Таджикистана, но и соседнего Афганистана.

Напомним, в 2019 году Афганистан стал одной из 12 новых стран, куда были налажены поставки белорусской сельскохозяйственной продукции. Всего география экспорта предприятий республики в минувшем году охватывает 99 стран.
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