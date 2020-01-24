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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ В СТОКГОЛЬМЕ
10:26 27.01.2020
Делегация Беларуси примет участие в Глобальной министерской конференции по безопасности дорог, которая намечена на 19-20 февраля 2020 г. в Стокгольме (Швеция). Участие Беларуси подтвердил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи 24 января с главой Представительства Европейского Союза в Республике Беларусь Дирком Шубелем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в транспортной сфере и предстоящая Глобальная министерская конференция по безопасности дорог.
Стороны отметили важность проведения конференции по вопросам дорожной безопасности. Основными темами заседания будут являться установление глобальных направлений развития отрасли, а также координация действий по выполнению Европейской программы «Ноль», которая предусматривает до 2030 года сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 50%.
В Беларуси уделяется особое внимание вопросам безопасности дорожного движения. Эта тема постоянно обсуждается, изучается мировой опыт применения новых подходов, технологий, в том числе в части развития инфраструктуры.
Сотрудничество Беларуси и Европейского Союза в сфере транспорта осуществляется как на прямую с государствами-членами Европейского Союза в рамках заключенных межправительственных соглашений, так и в рамках Восточного партнерства. На сегодняшний день в сфере автомобильного транспорта заключены соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов с 22 странами Евросоюза, а авиационной сфере с 14, со своими соседями – Польшей, Литвой, Латвией имеются соглашения в железнодорожном и водном транспорте. Кроме того, министерство активно сотрудничает с Европейскими финансовыми институтами по ряду инвестиционных проектов.
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