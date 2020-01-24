Александр Лукашенко подписал указ № 24 от 23 января 2020 г. о внесении изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Документ опубликован на портале pravo.by.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, речь идет о порядке формирования тарифов при поставке российского газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики.

В качестве основы для проведения переговоров с Россией об экспорте газа в указе называется соглашение от 25 ноября 2011 года.

На подписание протокола о поправке к межправительственному соглашению с РФ уполномочено правительство.