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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ИЗМЕНЕНИЕ В МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ С РФ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ НА ГАЗ
09:01 27.01.2020
Александр Лукашенко подписал указ № 24 от 23 января 2020 г. о внесении изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Документ опубликован на портале pravo.by.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, речь идет о порядке формирования тарифов при поставке российского газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики.
В качестве основы для проведения переговоров с Россией об экспорте газа в указе называется соглашение от 25 ноября 2011 года.
На подписание протокола о поправке к межправительственному соглашению с РФ уполномочено правительство.
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