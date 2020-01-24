Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 24 января 2020 года обсудила с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Жаклин Перкинс вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе перспективы углубления политического диалога.

Великобритания входит в число важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси. Страны связывают добрые отношения. Несмотря на то, что в политическом устройстве у каждого государства своя специфика, есть схожесть в приоритетах развития — в экономике и социальной сфере, отметила Наталья Кочанова.

За последнее время между странами заметно интенсифицировались политические и торгово-экономические связи, расширяются гуманитарные контакты, налажен межпарламентский диалог. В 2018 году Беларусь впервые посетила с визитом парламентская делегация Великобритании.

«Все это говорит о том, что у наших стран действительно серьезный потенциал сотрудничества, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Рассчитываем на то, что такой уровень взаимодействия у нас сохранится, и взаимные обмены визитами будут продолжены». Парламентарии могут многое в части интенсификации отношений, которые выстраиваются в политической и экономической плоскостях, уверена она.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, председатель Совета Республики отдельно поблагодарила Великобританию за помощь, которая оказана Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС. Почти 10 тыс. белорусских детей прошли оздоровление в этой стране.

«Мы рассчитываем на добрые взаимоотношения, и будем делать все для того, чтобы плодотворное сотрудничество между нашими странами развивалось абсолютно по всем направлениям, в том числе благодаря вашей работе в Беларуси, — добавила Наталья Кочанова. — От работы посла зависит очень многое в двустороннем диалоге. Мы хотели бы также, чтобы больше англичан узнали о Беларуси».

В свою очередь Жаклин Перкинс согласилась с тем, что у двух стран хорошие возможности для укрепления сотрудничества. С визитами Беларусь посещали парламентарии, министр по торговой политике Великобритании.

«Сотрудничество между парламентами очень важно. Поэтому я буду содействовать тому, чтобы представители нашей парламентской группы дружбы приехали сюда, чтобы развивать сотрудничество», - подытожила посол.