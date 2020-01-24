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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО: Я НЕ МОГУ… РАСТВОРИТЬ БЕЛАРУСЬ, ПУСТЬ ДАЖЕ В БРАТСКОЙ РОССИИ
15:35 24.01.2020
Сегодня во время поездки в Могилевскую область и общения с сотрудниками завода газетной бумаги в Шклове Александр Лукашенко заявил, что не может предать народ и растворить Беларусь в России.
Он подчеркнул незыблемость суверенитета и независимости Беларуси.
"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"В переговорах с президентом (России. - Прим.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил он.
"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил Лукашенко.
"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - сказал он.
А. Лукашенко отметил, что это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить.
"Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - подчеркнул он.
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