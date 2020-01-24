МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СПЕЦТЕХНИКА «АМКОДОР» И ОБОРУДОВАНИЕ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОЯРСКЕ

14:21 24.01.2020 Продукция «Амкодор» и «Могилевлифтмаш» представлена на выставке «Строительство и архитектура» в Красноярске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, ОАО «Амкодор» представило вниманию посетителей выставки специальную технику. Дилеры белорусских предприятий также провели серию переговоров с потенциальными заказчиками. Следует отметить, что лифтовое оборудование произведено на открывшемся осенью 2019 года совместном производстве ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «Строй-Енисей».