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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦТЕХНИКА «АМКОДОР» И ОБОРУДОВАНИЕ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В КРАСНОЯРСКЕ
14:21 24.01.2020
Продукция «Амкодор» и «Могилевлифтмаш» представлена на выставке «Строительство и архитектура» в Красноярске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, ОАО «Амкодор» представило вниманию посетителей выставки специальную технику. Дилеры белорусских предприятий также провели серию переговоров с потенциальными заказчиками.
Следует отметить, что лифтовое оборудование произведено на открывшемся осенью 2019 года совместном производстве ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «Строй-Енисей».
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