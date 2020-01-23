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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСТАВКУ БЕЛОРУССКИХ КОРМОВ РЫБОХОЗЯЙСТВАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11:51 24.01.2020
Делегация ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» 23 января и руководство комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области обсудили вопросы сотрудничества.
Вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко отметил высокий уровень взаимодействия субъектов хозяйствования Беларуси и Ленинградской области в аграрной сфере. Перспективным также видится сотрудничество в вопросах производства аквакультуры.
Представители ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» Надежда Котковец и Илья Снопков предложили организовать поставки белорусских кормов рыбохозяйствам Ленинградской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, участники переговоров отметили значимость развития двусторонних контактов и необходимость активизации переговорного процесса в обозначенном сегменте экономики.
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