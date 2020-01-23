МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСТАВКУ БЕЛОРУССКИХ КОРМОВ РЫБОХОЗЯЙСТВАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

11:51 24.01.2020 Делегация ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» 23 января и руководство комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области обсудили вопросы сотрудничества. Вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко отметил высокий уровень взаимодействия субъектов хозяйствования Беларуси и Ленинградской области в аграрной сфере. Перспективным также видится сотрудничество в вопросах производства аквакультуры. Представители ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» Надежда Котковец и Илья Снопков предложили организовать поставки белорусских кормов рыбохозяйствам Ленинградской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, участники переговоров отметили значимость развития двусторонних контактов и необходимость активизации переговорного процесса в обозначенном сегменте экономики.