ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«АМКОДОР» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ В ЕГИПЕТ
10:37 24.01.2020

Руководство ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и председатель совета директоров компании ECARD – дилера холдинга в Египте Мустафа Хадхуда согласовали шаги по расширению сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стороны также подписали контракт на поставку в адрес компании ECARD техники «АМКОДОР» на сумму более 400 тыс. долларов США в течение 2020 года.

Мустафе Хадхуду был вручен дилерский сертификат на эксклюзивное представление интересов холдинга «АМКОДОР» в Арабской Республике Египет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
валюта курс
EUR 2.3435
USD 2.1137
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3435 -0.0015
USD 2.1137 -0.0019
RUB 3.4122 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3340 2.3380
USD 2.1120 2.1160
RUB 3.4100 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 68.3000 68.6000
USD/RUB 61.8000 62.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте