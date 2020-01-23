Руководство ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и председатель совета директоров компании ECARD – дилера холдинга в Египте Мустафа Хадхуда согласовали шаги по расширению сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стороны также подписали контракт на поставку в адрес компании ECARD техники «АМКОДОР» на сумму более 400 тыс. долларов США в течение 2020 года.

Мустафе Хадхуду был вручен дилерский сертификат на эксклюзивное представление интересов холдинга «АМКОДОР» в Арабской Республике Египет.