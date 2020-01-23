|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«АМКОДОР» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ В ЕГИПЕТ
10:37 24.01.2020
Руководство ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и председатель совета директоров компании ECARD – дилера холдинга в Египте Мустафа Хадхуда согласовали шаги по расширению сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стороны также подписали контракт на поставку в адрес компании ECARD техники «АМКОДОР» на сумму более 400 тыс. долларов США в течение 2020 года.
Мустафе Хадхуду был вручен дилерский сертификат на эксклюзивное представление интересов холдинга «АМКОДОР» в Арабской Республике Египет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
Курсы в банках
на 24.01.2020
Конвертация в банках
на 24.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте