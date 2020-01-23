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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАТАР ОБСУЖДАЮТ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
09:07 24.01.2020
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун и Временный поверенный в деталях Государства Катар в Республике Беларусь Аль Аттыя Машааль обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на встрече, в частности, обсуждалось партнерство в области растениеводства.
Аль Аттыя Машааль передал белорусской стороне приглашение министра муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар принять участие в международной садоводческой выставке, которая состоится в Дохе.
На сегодня Беларусь экспортирует в Катар молочную сыворотку, сушеную, соленую, консервированную рыбу, икру и другие продукты. Белорусские предприятия заинтересованы в увеличении поставок мясной, молочной и иной продукции, в том числе сухих молочных продуктов (сухого цельного и обезжиренного молока, сухой молочной сыворотки), сливочного масла, куриного мяса.
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