Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун и Временный поверенный в деталях Государства Катар в Республике Беларусь Аль Аттыя Машааль обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на встрече, в частности, обсуждалось партнерство в области растениеводства.

Аль Аттыя Машааль передал белорусской стороне приглашение министра муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар принять участие в международной садоводческой выставке, которая состоится в Дохе.

На сегодня Беларусь экспортирует в Катар молочную сыворотку, сушеную, соленую, консервированную рыбу, икру и другие продукты. Белорусские предприятия заинтересованы в увеличении поставок мясной, молочной и иной продукции, в том числе сухих молочных продуктов (сухого цельного и обезжиренного молока, сухой молочной сыворотки), сливочного масла, куриного мяса.