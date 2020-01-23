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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТСЯ С БЕЛОРУСАМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
18:08 23.01.2020

С 3 по 7 февраля 2020 г. состоится визит в Беларусь представителей немецких компаний для установления контактов и налаживания сотрудничества в сфере энергоэффективого жилищного строительства.

Проект реализуется в рамках экспортной инициативы «Энергетика» Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ компанией energiewaechter GmbH в сотрудничестве с Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь (ПНЭ) и Информационным центром немецкой экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве немецкой экономики в Беларуси, целью поездки является представление немецкого опыта, технологий и ноу-хау в области энергоэффективного жилищного строительства, а также содействие немецким предприятиям в выходе на белорусский рынок и расширении их внешнеэкономической деятельности через переговоры с потенциальными деловыми партнерами в Беларуси.

Планируется, что 4 февраля в Минске состоится специализированная конференция, в рамках которой немецкие компании-участники представят заинтересованным белорусским предприятиям и организациям свои решения и технологии, а также кооперационные предложения.

5 и 6 февраля для немецких компаний будут организованы индивидуальные переговоры в рамках посещений белорусских предприятий и организаций в соответствии с их пожеланиями по кооперации.

В случае заинтересованности в проведении переговоров с (одной или несколькими) немецкими компаниями из списка, необходимо сообщить об этом по электронной почте: info(at)ahk-belarus.org.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.
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