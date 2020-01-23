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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАСЕДАНИЕ ДЕЛОВОГО СОВЕТА «САКСОНИЯ-БЕЛАРУСЬ» ПРОЙДЕТ В ЛЕЙПЦИГЕ 26 ФЕВРАЛЯ
16:36 23.01.2020

Заседание Делового совета «Саксония-Беларусь» пройдет в Лейпциге 26 февраля 2020 г. Такая информация прозвучала на заседании белорусской части Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, которое прошло в Минске 21 января 2020 г.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», по итогам встречи участниками проработаны предложения белорусской стороны для обсуждения с представителями немецкого бизнеса на предстоящем заседании Делового совета «Саксония-Беларусь».

Администрация СЭЗ «Гродноинвест», принявшая участие в заседании в Минске, представила информацию о сотрудничестве СЭЗ с партнерами из Германии в 2019 году. Был обозначены также проблемные вопросы резидентов СЭЗ «Гродноинвест» касательно экспорта продукции на немецкий рынок, а также высказаны предложения по сотрудничеству на 2020 год.

Следует отметить, что в 2019 г. администрация СЭЗ «Гродноинвест» принимала активное участие в деловых встречах с немецкими партерами, включая Белорусско-германский совет делового сотрудничества, 10-й День немецкой экономики в Беларуси. В августе 2019 г. организован визит делегации земли Саксония-Анхальт в Гродно, в сентябре - визит руководства Немецко-белорусского экономического клуба для участия в Международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2019».

В рамках заседания сопредседатель Совета с белорусской стороны, генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий, поделился информацией о деятельности Совета и планах на 2020 год. Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко рассказал о динамике и перспективах сотрудничества с немецким бизнесом.

В мероприятии также приняли участие компании сферы промышленности, логистики, адвокатские бюро, представители ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», индустриального парка «Великий камень», свободных экономических зон и др.

В 2018 г. товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Германией составил 31,3 млн. долл. США (темп роста 101,3%), включая экспорт 5,3 млн долл. США (темп роста 145,6%). Резиденты СЭЗ экспортируют в Германию мебель, химические продукты, лесоматериалы, изделия из стекла, бумагу и картон, оптическую продукцию, древесину топливную и пр. В качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрированы 2 компании с немецким капиталом – ИООО «Белабеддинг», OOO «ХАВЕР ВУ металлотканый завод».
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