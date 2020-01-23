Накануне состоялся телефонный разговор премьер-министра Сергея Румаса с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе разговора российская сторона информировала о готовности компенсировать ущерб, нанесенный белорусским партнерам в связи с поставками некачественной российской нефти в 2019 году.

Также были обсуждены вопросы расширения взаимодействия между белорусской стороной и Госкорпорацией «Роскосмос».