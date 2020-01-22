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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И РОСКОСМОС ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
11:36 23.01.2020

Национальная академия наук Беларуси и госкорпорация "Роскосмос" 21 января 2020 года подписали соглашение о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, белорусский космический аппарат и аналогичный российский спутник "Канопус-В" №1 в настоящее время составляют совместную орбитальную группировку.

НАН Беларуси и "Роскосмос" договорились расширить ее возможности за счет ресурса других российских спутников серий "Канопус-В" и "Канопус-В-ИК". Теперь в орбитальную группировку будут входить семь космических аппаратов.

"Благодаря объединению этих спутников в единую группировку мы будем получать информацию не с периодичностью раз в 16-17 дней, а практически в режиме онлайн", - сказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

По его словам, обмен информацией будет проводиться на безвозмездной паритетной основе: российская сторона будет использовать данные с БКА, а белорусская - с российских спутников.
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