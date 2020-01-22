15-й Белорусско-литовский экономический форум планируется провести в мае 2020 года в Клайпеде. Вопросы его подготовки рассмотрели 22 января на встрече министр экономики Беларуси Александр Червяков, вице-министр экономики и инноваций Литвы Екатерина Рояка и посол Литовской Республики в Беларуси Андрюс Пулокас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы состояния и перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси и Литвы, а также потенциальные направления сотрудничества в экономической сфере.