|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ В СТАМБУЛЕ
09:16 23.01.2020
Четвертое заседание белорусско-турецкой рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству пройдет 28-29 января 2020 г. в Стамбуле. Его ход подготовки обсудили 21 января посол Республики Беларуси в Турции Виктор Рыбак и заместитель министра промышленности и технологий Турецкой Республики Хасан Буюкдеде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях активизации промышленного сотрудничества между Беларусью и Турцией в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
Курсы в банках
на 23.01.2020
Конвертация в банках
на 23.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте