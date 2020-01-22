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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ В СТАМБУЛЕ
09:16 23.01.2020

Четвертое заседание белорусско-турецкой рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству пройдет 28-29 января 2020 г. в Стамбуле. Его ход подготовки обсудили 21 января посол Республики Беларуси в Турции Виктор Рыбак и заместитель министра промышленности и технологий Турецкой Республики Хасан Буюкдеде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях активизации промышленного сотрудничества между Беларусью и Турцией в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 г.
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