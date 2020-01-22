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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАГИСТРАНТЫ ИЗ ОАЭ ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ В БГУ
16:26 22.01.2020

Магистранты из Объединенных Арабских Эмиратов пройдут обучение в БГУ. Соответствующий документ подписали проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев и руководитель научных проектов Института технологий и инноваций (TII) Фахад Аль Яфей в рамках официального визита делегации белорусского вуза в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, запуск образовательного проекта планируется в феврале текущего года. Профессиональная подготовка магистрантов будет осуществляться на английском языке по одной из специальностей физического факультета БГУ. Также договоренность между вузами предполагает проведение совместных научно-образовательных мероприятий и содействие в написании публикаций.

Кроме того, представители БГУ посетили Университет Халифы. Арабская сторона выразила заинтересованность в организации практики студентов и магистрантов на базе БГУ. Отдельной темой встречи стал опыт производственных предприятий белорусского вуза по коммерциализации научных разработок. По итогам переговоров в ближайшее время будет создана рабочая группа для подготовки проекта документа о научно-образовательном сотрудничестве между вузами.

Университет Халифы основан в 2007 году. В 2017 году вуз значительно расширился в результате слияния с Институтом нефти и Масдарским институтом науки и технологий.

В настоящее время обучение здесь ведется по 12 программам бакалавриата, 16 программам магистратуры и 2 программам докторантуры. Подготовка специалистов осуществляется в области инженерного дела, информационных технологий, химии, геологии нефти и др.

Университет Халифы занимает высокие позиции в международных рейтингах и находится на 268 месте в списке лучших университетов мира по версии QS World University Rankings. Также возглавляет рейтинг Times Higher Education среди университетов ОАЭ и входит в ТОП-200 лучших вузов мира по направлению «инженерное дело и технологии».
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