|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАГИСТРАНТЫ ИЗ ОАЭ ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ В БГУ
16:26 22.01.2020
Магистранты из Объединенных Арабских Эмиратов пройдут обучение в БГУ. Соответствующий документ подписали проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев и руководитель научных проектов Института технологий и инноваций (TII) Фахад Аль Яфей в рамках официального визита делегации белорусского вуза в Абу-Даби (ОАЭ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, запуск образовательного проекта планируется в феврале текущего года. Профессиональная подготовка магистрантов будет осуществляться на английском языке по одной из специальностей физического факультета БГУ. Также договоренность между вузами предполагает проведение совместных научно-образовательных мероприятий и содействие в написании публикаций.
Кроме того, представители БГУ посетили Университет Халифы. Арабская сторона выразила заинтересованность в организации практики студентов и магистрантов на базе БГУ. Отдельной темой встречи стал опыт производственных предприятий белорусского вуза по коммерциализации научных разработок. По итогам переговоров в ближайшее время будет создана рабочая группа для подготовки проекта документа о научно-образовательном сотрудничестве между вузами.
Университет Халифы основан в 2007 году. В 2017 году вуз значительно расширился в результате слияния с Институтом нефти и Масдарским институтом науки и технологий.
В настоящее время обучение здесь ведется по 12 программам бакалавриата, 16 программам магистратуры и 2 программам докторантуры. Подготовка специалистов осуществляется в области инженерного дела, информационных технологий, химии, геологии нефти и др.
Университет Халифы занимает высокие позиции в международных рейтингах и находится на 268 месте в списке лучших университетов мира по версии QS World University Rankings. Также возглавляет рейтинг Times Higher Education среди университетов ОАЭ и входит в ТОП-200 лучших вузов мира по направлению «инженерное дело и технологии».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
Курсы в банках
на 22.01.2020
Конвертация в банках
на 22.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте