БУТБ готова сотрудничать со Всемирным банком в сфере биржевой торговли лесопродукцией. Об этом заявил председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Александр Осмоловский в ходе встречи с делегацией Всемирного банка.

«Биржевой механизм постоянно развивается и совершенствуется с учетом мирового опыта, требований рынка и современных тенденций в области информационных технологий. Поэтому мы всегда открыты для новых идей и предложений, особенно от такой авторитетной организации, как Всемирный банк. Если ваши рекомендации и опыт помогут повысить эффективность работы биржи и принесут пользу участникам биржевых торгов, мы готовы рассмотреть возможность их внедрения», – подчеркнул глава БУТБ, которого цитирует сайт биржи.

В свою очередь старший консультант Всемирного банка по лесному хозяйству Майлз Мак Доннкадха выразил признательность руководству БУТБ за предоставленные сведения о принципах формирования цен на лесоматериалы, мерах по поддержанию высокого уровня конкуренции на биржевых торгах, роли биржи в диверсификации рынков сбыта продукции лесопромышленного комплекса и механизме обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

Кроме того, Мак Доннкадха положительно оценил проделанную биржей работу по упрощению процедуры регистрации новых компаний и снятию ограничений по доступу на годовые биржевые торги древесиной предприятий малого и среднего бизнеса, что позволило достичь рекордных показателей как по количеству участников, так и по объемам реализованного ресурса. По словам эксперта Всемирного банка, данные изменения вкупе с переходом на новые, гармонизированные с европейскими, стандарты качества лесопродукции, реализуемой на экспорт, будут способствовать более тесной интеграции белорусской лесной отрасли в мировой рынок леса.

«Это особенно актуально в свете планируемого вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию», - отметил Майлз Мак Доннкадха.