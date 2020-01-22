Представители туристической индустрии Беларуси принимают участие в Международной выставке FITUR-2020, которая 22 января начала свою работу в Мадриде (Испания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, представляют турсферу Беларуси на FITUR-2020 компании «Прайм-тур», «Вокруг света» и «Виаполь».

Специалисты предоставляют подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. Также субъекты туристической индустрии расскажут о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и иных видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров.

Выставка FITUR-2020 объединит в своей экспозиции более сотни стендов с актуальными предложениями туристических компаний из 165 стран мира.