Делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым 23 января в Киеве примет участие в совещании, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития международных перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом в сообщении Литва-Беларусь-Украина.

В совещании примут участие представители АО «Укрзализныця», АО «Литовские железные дороги» и компаний ООО Containerships (Украина), ЗАО Intermodal Container Service (Литва).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, Игорь Шилов также проведет двусторонние переговоры с представителями АО «Укрзализныця», АО «Литовские железные дороги», с которыми обсудит совместные направления деятельности и проекты, направленные на увеличение объемов перевозок грузов.

В 2019 году Белорусской железной дорогой был организован ряд проектов, направленных на расширение географии экспорта услуг. Так, в марте Государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги в партнерстве с Rail Cargo Logistics d.o.o.(Словения) и Захид Транс Сервис (Украина) был организован новый проект – регулярный контейнерный поезд по маршруту Беларусь-Румыния. За 2019 год было отправлено более 35 полносоставных контейнерных поездов.

В июле был организован контейнерный поезд Containerships train в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно. За истекший период железнодорожными компаниями обеспечено курсирование порядка 600 контейнеров ДФЭ.