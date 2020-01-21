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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УДМУРТИЯ ПРЕДЛОЖИЛА БЕЛАРУСИ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И МЕЖДУНАРОДНУЮ АГРОШКОЛУ
09:11 22.01.2020

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова 21 января обсудили вопросы сотрудничества в области агропромышленного комплекса и аграрного образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Беларуси, делегацию Удмуртии заинтересовал белорусский опыт в селекции и семеноводстве таких культур как картофель и лен. Несмотря на то, что картофель является одной из перспективных сельскохозяйственных культур для данного российского региона, большая часть семян завозится из-за пределов республики. Поэтому Удмуртия заинтересована в развитии собственного семеноводства.

Ольга Абрамова отметила, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики высоко оценивает работу белорусских ученых над новыми сортами картофеля и предложила рассмотреть возможность создания совместного селекционно-семеноводческого Центра в области картофелеводства. Переговоры по данной теме продолжились 21 января в РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».

Также удмуртская делегация посетит «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» и ГП «Экспериментальный завод», где ознакомится с белорусскими разработками в области сельскохозяйственной техники по посадке, послевсходовой обработки, уборке и подготовке к продаже корнеплодов.

Еще одним важным вопросом встречи стало сотрудничество в сфере образования и переподготовки кадров для АПК. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии изучили опыт белорусских коллег в разработке системы профессионального образования для сельскохозяйственных кадров и предложили обсудить возможность создания совместной международной агрошколы с проведением вебинаров, обменом опытом, стажировками на предприятиях Удмуртии и Беларуси.

Следует отметить, что в 2019 году Удмуртская Республика начала реализацию проекта, направленного на создание агроклассов. В Беларуси такой проект уже успешно реализуется: в 2018-2019 годах в учреждениях общего среднего образования открыто 400 классов аграрной направленности, в которых обучается 2468 учащихся 10-11 классов. Профильное обучение позволяет школьникам получить представление об аграрном производстве и определиться с выбором профессии, а хозяйствам – отбирать из выпускников кандидатов для обучения на условиях целевой подготовки.
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