Делегация Замбии во главе с министром финансов Бвалью Нганду посетила Минский тракторный завод

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вопрос организации сборки белорусских тракторов на территории Замбии обсуждается уже не первый год. Поэтому делегацию из южноафриканской республики ждали еще в 2019 году.

После ознакомления с предприятием, его историей, современными технологиями производства и линейкой выпускаемой техники состоялись переговоры с генеральным директором ОАО «МТЗ» Виталием Вовком.

«Мы готовы поделиться с вами всем необходимым для организации высокотехнологичного производства сельскозяйственной техники. Речь идет не только о процессах сборки тракторов, но и подготовке специалистов нужной квалификации. Это возможно в том числе и на базе ваших учебных заведений, - отметил Виталий Вовк. - Уже сегодня мы начнем готовить дорожную карту, создадим рабочую группу для реализации наших общих планов».

Бвалью Нганду, в свою очередь, подчеркнул высокую заинтересованность Замбии в использовании опыта Республики Беларусь для развития сельского хозяйства в целом.

«Создание совместного производства белорусской техники позволит нашему региону обеспечить тракторами не только хозяйства Замбии, но и поставить технику на рынки близлежащих стран благодаря выгодному географическому расположению», - сказал министр финансов.

На встрече были озвучены также намерения по приобретению тракторов. С количеством должны определиться до конца первого квартала текущего года и приступить к реализации намеченных планов.